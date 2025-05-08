19 азербайджанских дзюдоистов примут участие в Кубке Европы

В Гори, Грузия пройдет Кубок Европы по дзюдо среди взрослых.

Как сообщает İdman.biz, Азербайджан на соревнованиях представят 19 спортсменов в шести весовых категориях.

Возглавят нашу сборную старшие тренеры мужской команды Эльчин Исмаилов и Роберт Кравчик.

В турнире, который организует Европейский союз дзюдо, примут участие 199 спортсменов (146 мужчин, 53 женщины) из 15 стран.

Кубок Европы

Мужчины

60 кг

Бабарахим Мирзаев

Мурад Алиев

Амин Исмаилов

66 кг

Тофик Мамедов

Назир Талыбов

Кенан Исмаилов

Рашад Елкиев

Эльтадж Юсифли

73 кг

Руфат Шовлатов

Нариман Мирзаев

Кямран Сулейманов

Гадир Гусейнов

81 кг

Магеррам Имамвердиев

90 кг

Наим Гусейнов

Фаган Шамилов

Ибрагим Агакишиев

100 кг

Нихад Шихализаде

Шахин Асадов

Эльмар Гасымов

Отметим, что соревнования пройдут 10-11 мая.

İdman.biz