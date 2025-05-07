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Хидят Гейдаров: "Все мои успехи в жизни теперь будут для моего сына"

Дзюдо
Новости
7 Мая 2025 19:07
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Хидят Гейдаров: "Все мои успехи в жизни теперь будут для моего сына"

Олимпийский чемпион Азербайджана по дзюдо Хидят Гейдаров в видеоролике, снятом в момент выписки жены и новорождённого ребёнка из больницы, поделился своими первыми эмоциями от отцовства.

Как передает İdman.biz, спортсмен не скрывал радости и волнения, говоря о важности этого момента в своей жизни.

«Очень прекрасные чувства стать отцом. Я всё ещё в шоке. Уверен, что в будущем почувствую, что стал отцом. Все мои успехи в жизни теперь будут для моего сына», — сказал Гейдаров на камеру.

Отметим, что дзюдоист назвал сына Лео.

İdman.biz

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