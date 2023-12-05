Призер "Большого шлема" поднялся на шесть мест в мировом рейтинге

Международная федерация дзюдо опубликовала обновленный рейтинг, в котором нашли отражение результаты «Большого шлема».

Как сообщает İdman.biz, как известно, команда Азербайджана выиграла три медали в Японии – чемпионом стал Хидаят Гейдаров (73 кг), а бронзу завоевали Зелим Цкаев (81 кг) и Зелим Коцоев (100 кг). Медалисты укрепили свои позиции в рейтинге.

Гейдаров по-прежнему уверенно возглавляет табель о рангах, на второй позиции остался Коцоев, тогда как Цкаев поднялся на шесть строчек и теперь занимает 13-е место.

Если говорить о текущем положении остальных наших дзюдоистов, то Балабей Агаев (60 кг) остался при своих, оставшись на пятой позиции. Яшар Наджафов (66 кг) потерял один пункт и идет девятым, тогда как Саид Моллаи (81 кг) – шестым.

Мурад Фатиев (90 кг) опустился на одну ступеньку и сейчас находится на 18-й строчке. «-1» и у Ушанги Кокаури – он обосновался на 14-м месте.

В женском зачете Лейла Алиева (48 кг) потеряла один пункт и расположилась на 22-й строчке, а Гюльтадж Мамедалиева осталась при своих – она 13-я.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz