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Три медали паралимпийцев в первый день Гран-При в Токио - ФОТО

Дзюдо
Новости
4 Декабря 2023 15:14
Три медали паралимпийцев в первый день Гран-При в Токио - ФОТО

После окончания «Большого шлема» по дзюдо Токио в столице Японии стартовал еще один рейтинговый турнир.

Как передает İdman.biz, в первый день квалификационного к Паралимпиаде Гран-При сборная Азербайджана выиграла две серебряные и бронзовые награды в категории J2 (слабовидящие).

Вугар Ширинли (60 кг) в финале уступил узбеку Кямрану Нуриллаеву, а Шахана Гаджиева (48 кг) также примерила серебро, проиграв в решающей схватке Наутбеку Акмарал из Казахстана.

Намик Аббаслы (73 кг) смог завоевать бронзу, победив в малом финале узбека Фарруха Саидова.

Гран-При продолжится завтра. На татами выйдет двукратный паралимпийский чемпион Ильхам Закиев.

İdman.biz

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