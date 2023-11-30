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Дзюдоисты из 88-ми стран выступят на "Большом шлеме" в Токио

Дзюдо
Новости
30 Ноября 2023 09:48
Дзюдоисты из 88-ми стран выступят на "Большом шлеме" в Токио

526 дзюдоистов из 88-ми стран примут участие в турнире «Большого шлема», который пройдет 2-3 декабря в Токио.

Как сообщает İdman.biz, такие цифры приводят организаторы рейтингового соревнования. Наибольшим количеством атлетов будут представлены хозяева – на татами выйдут 42 дзюдоиста. Второй командой по численности будет Южная Корея (28), в первой тройке находится и Казахстан (20).

Отметим, что сборная Азербайджана выставила на заключительный старт года в Мировом туре дзюдо 14 спортсменов. В Токио поборются Балабей Агаев, Низами Имранов (оба 60 кг), Яшар Наджафов, Кямран Сулейманов (оба 66 кг), Рашид Мамедалиев (73 кг), Сайед Моллае, Зелим Цкаев (оба 81 кг), Мурад Фатиев, Эльджан Гаджиев (оба 90 кг), Зелим Коцоев (100 кг), Ушанги Кокаури, Рамазан Ахмедов (оба +100 кг) и Ачелья Топрак (57 кг).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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