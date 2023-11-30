Орхан Сафаров: "Япония полностью изменила мои представления о работе тренера"

Прославленный азербайджанский дзюдоист Орхан Сафаров по завершении карьеры провел насыщенный период в Японии, приняв участие в тренерском семинаре. Одним из его лекторов выступил легенд японского дзюдо, олимпийский чемпион Сиднея Косеи Иноуэ. Сафаров остался под большим впечатлением от увиденного и рассказал İdman.biz о том, как на него повлияла поездка в Страну Восходящего Солнца в новом качестве.

- Насколько семинар в Японии изменил ваши представления о дзюдо?

- Перед поездкой, я, откровенно говоря, не предполагал, что открою для себя много нового. Я считал, что раз нахожусь в дзюдо 25 лет, то все знаю. Но такое мнение оказалось ошибочным. По факту я понял, что знаю лишь 50 процентов. Увиденное в Японии кардинально изменило мои взгляды о том, что представляет из себя современный тренер. И я еще должен многому научится, чтобы постигнуть всю науку.

- То есть, для вас увиденное стало настоящим открытием?

- Именно. И прежде я хотел бы поблагодарить национальную федерацию, отправившую меня на эти курсы. Семинар проходил в несколько этапов. Первая часть была посвящена истории дзюдо, а вторая – работе тренера. Наставник не только должен работать с командой на татами, но и знать множество других аспектов. От массажа то того, как накладывать тейпы. А также иметь ментальную подготовку, чтобы находить нужные слова для своих подопечных.

- Наверняка с японцами возникло и много тем для разговора, учитывая и вашу яркую карьеру?

- Еще когда в аэропорту меня встретил представитель Всеяпонской федерации дзюдо, отвечающий за аналитику, он признался, что перед Олимпиадой в Рио детально разбивал мои схватки. Как он сам признался, сделал нарезки 15-ти встреч с моим участием, которые затем просматривали японские дзюдоисты. Тепло пообщались и с Косеи Иноуэ, которого я смог удивить. Это случилось после того, как на тренировках с детьми я научил их некоторым своим секретам. Например, показывал им броски, совершая их и с обеих сторон – и справа, и слева. После этого Иноуэ признался, что всегда высоко ценил мастерство азербайджанских дзюдоистов, но такого разносторонней техники ему видеть еще не доводилось. Мне было приятно услышать такое.

- На какие профессиональные темы еще успели пообщаться?

- В ходе семинара японцы порой спрашивали о моем видении по различным вопросам обучающего курса. И то, как я отвечал, какое мнение имел по тем или иным аспектам, они с интересом выслушивали. Им было важно получить ответы от спортсмена с богатым опытом, недавно завершившем карьеру.

- Можно сказать, что увиденное в Японии добавило вам мотивации?

- Определенно, это так. До поездки в Японию я практически отдыхал после завершения карьеры. Сейчас я всерьез занялся английским, а день начинается с того, что я учу японскую терминологию дзюдо. К тому же, во время курсов я начал вести дневник, записывал свои мысли и впечатления, набрасывал программу подготовки, имитировал тренировочный процесс. Все это мне понадобится на будущее.

- Тем временем, сборная Азербайджана завершает сезон в Токио, где через несколько дней начнется турнир «Большого шлема». Какого ожидания выступления нашей команды?

- Когда ты каждый день приходишь в зале, то видишь, в какой форме находятся ребята. Так что я уже не посещаю тренировки, то в этом плане оценивать сложнее. Команда уже третью неделю находится на сборах в Японии, и перед стартом может накопиться некоторая усталость. Думаю, что наиболее высокие шансы в Токио будут у Хидаята Гейдарова (73 кг) и Зелима Коцоева (100 кг), подтвердивших свой класс победами на чемпионате Европы. Рассчитывать на медаль может Яшар Наджафов (66 кг), тогда как для победителя молодежного ЕВРО Низами Имранова (60 кг) «Большой шлем» в Токио станет хорошей школой.

- Естественно, вам ближе легкие и полулегкие категории, в которых вы выступали. Кажется, подрастает достойная смена?

- У нас есть яркие спортсмены в этих весах. Если брать новые имена, то громко заявил о себе Магомед Мусаев, выигравший бронзу на чемпионате континента U-23. Смело борется Руслан Пашаев. Хоть он пока и не выигрывал медалей на крупных турнирах, но выступает смело, не боится титулованных соперников. Результаты непременно придут. Конечно же, Яшар Наджафов поднял планку выиграв «Большой шлем» в Баку. Не стоит забывать и о Карамате Гусейнове - он тоже не подарок для соперников.

- Вы уже определились с планами на ближайший год? Попробуете себя на тренерском поприще?

- Планов много. В первую очередь, хочу усовершенствовать английский, над чем уже работаю. Также хотелось бы пройти обучение в Академии Международной федерации дзюдо, тем более что в Баку она функционирует. Хочу продолжать развивать себя дальше, чтобы меня ценили не за прошлые заслуги, а за мои нынешние знания. Я открываю новую страницу своей жизни.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz