29 Ноября 2023
RU

Рустам Оруджев принял участие в научной конференции в Японии

Дзюдо
Новости
29 Ноября 2023 13:44
Рустам Оруджев принял участие в научной конференции в Японии

Азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев, завершивший недавно карьеру, принял участие в международной конференции в Японии.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие было проведено Университетом Токай совместно с Университетом Хартфордшира и Академией Международной федерации дзюдо. Темой конференции стало «Безопасное падение пожилых людей посредством дзюдо».

В ней также приняли участие делегаты из Австралии, Канады, Хорватии, Бельгии, Японии, Нидерландов, Словении, Испанию, Швецию, Великобританию и США. Также на встрече были представлены 24 университета и шесть профессоров.

Член научной комиссии Европейского Союза дзюдо и профессор преподавания дзюдо в Университете Хартфордшира Майк Каллан остался очень доволен результатами теоретического и практического обмена опытом.

Все сошлись во мнении, что дзюдо — идеальный метод безопасного приземления и укрепления сил.

Ниджат Закиев
İdman.biz

Новости по теме

Федерация Дзюдо переехала на новый адрес
16:10
Дзюдо

Федерация Дзюдо переехала на новый адрес

Теперь она располагается в Учебно-тренировочном центре для национальных команд по дзюдо
Все зависит от Токио. Хидаят Гейдаров может завершить год лидером мирового рейтинга
28 Ноября 10:40
Дзюдо

Все зависит от Токио. Хидаят Гейдаров может завершить год лидером мирового рейтинга

Трехкратный чемпион Европы вышел в лидеры табеля о рангах в июне и с тех пор не сдает позиции
Федерация дзюдо провела семинар для судей - ФОТО
28 Ноября 09:42
Дзюдо

Федерация дзюдо провела семинар для судей - ФОТО

В ходе мероприятия были обсуждены различные спорные эпизоды схваток во время различных соревнований
Президент ознакомился с условиями, созданными в Учебно-тренировочном центре для национальных команд по дзюдо - ФОТО
27 Ноября 14:30
Дзюдо

Президент ознакомился с условиями, созданными в Учебно-тренировочном центре для национальных команд по дзюдо - ФОТО

Министр цифрового развития и транспорта, Президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев проинформировал главу государства об условиях, созданных в Учебно-тренировочном центре
Сборная Азербайджана открыла третью неделю сборов в Японии - ФОТО
27 Ноября 09:00
Дзюдо

Сборная Азербайджана открыла третью неделю сборов в Японии - ФОТО

Первый этап подготовки прошел в Токайском Университете, где 18 спортсменов занимались под руководством главного тренера команды Ричарда Траутмана и старшего тренера Эльчина Исмайлова
В открытом чемпионате примут участие 442 дзюдоиста
25 Ноября 23:32
Дзюдо

В открытом чемпионате примут участие 442 дзюдоиста

Победители соревнований будут определены в 12 весовых категориях

Самое читаемое

Серебряный призер российского мини-футбола перешел в азербайджанский "Дифаи-Агсу" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО
27 Ноября 17:31
Азербайджанский футбол

Серебряный призер российского мини-футбола перешел в азербайджанский "Дифаи-Агсу" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

"Хочу попасть в ближайшее время в сборную Азербайджана"
Азербайджанский арбитр отсудит матч «Галатасарая»
12:24
Волейбол

Азербайджанский арбитр отсудит матч «Галатасарая»

Он станет вторым арбитром встречи между сербским "Железничаром" и итальянским "Кьери 76"
Паралимпийцев позвал Манчестер
11:36
Тхэквондо

Паралимпийцев позвал Манчестер

Под руководством главного тренера Фарида Тагизаде в Англии выступят Сабир Зейналов (58 кг), Имамеддин Халилов (70 кг) и Абульфаз Абузарли (80 кг)
Главный тренер "Габалы": "Можно обыграть "Олимпиакос" и даже выйти в следующий этап"
14:51
Азербайджанский футбол

Главный тренер "Габалы": "Можно обыграть "Олимпиакос" и даже выйти в следующий этап"

"Мы приехали в Грецию не для того, чтобы проигрывать"