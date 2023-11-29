Рустам Оруджев принял участие в научной конференции в Японии

Азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев, завершивший недавно карьеру, принял участие в международной конференции в Японии.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие было проведено Университетом Токай совместно с Университетом Хартфордшира и Академией Международной федерации дзюдо. Темой конференции стало «Безопасное падение пожилых людей посредством дзюдо».

В ней также приняли участие делегаты из Австралии, Канады, Хорватии, Бельгии, Японии, Нидерландов, Словении, Испанию, Швецию, Великобританию и США. Также на встрече были представлены 24 университета и шесть профессоров.

Член научной комиссии Европейского Союза дзюдо и профессор преподавания дзюдо в Университете Хартфордшира Майк Каллан остался очень доволен результатами теоретического и практического обмена опытом.

Все сошлись во мнении, что дзюдо — идеальный метод безопасного приземления и укрепления сил.

Ниджат Закиев

İdman.biz