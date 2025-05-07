Гейдаров сохраняет второе место в списке самых рейтинговых дзюдоистов

Олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров (73 кг) остается вторым по количеству набранных рейтинговых очков среди дзюдоистов всех категорий.

Как передает İdman.biz, в сводной таблице Международной федерации дзюдо (IJF) отражены показатели лидеров мирового рейтинга как в мужском и женском зачете.

Азербайджанский дзюдоист находится на второй строчке, имея в активе 6544 очка.

Это самый высокий показатель у мужчин и Гейдаров уступает в таблице лишь олимпийской чемпионке Кристе Дегучи (Канада, 7300). А на третье место поднялась двукратная призер Олимпиады Амандин Бушар (6200).

Другой наш олимпийский чемпион Зелим Коцоев (100 кг) имеет пятый показатель по заработанным очкам - 6046.

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