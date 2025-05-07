Азербайджанские дзюдоисты принимают участие в сборах в Турции - ФОТО

Молодежная сборная Азербайджана по дзюдо принимают участие в международном учебно-тренировочном сборе, который проходит в Стамбуле, Турция.
Как сообщает İdman.biz, сборы, которые продлятся до седьмого мая, организованы Европейским союзом дзюдо.
В процессе подготовки нашими дзюдоистами руководят главный тренер молодежной команды Рустам Алимли и тренер Эльхан Раджабли.
Целью тренировочного сбора является подготовка к турнирам Кубка Европы среди молодёжи, которые пройдут в Граце (Австрия) с 31 мая по 1 июня и в Берлине (Германия) с 21 по 22 июня.
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