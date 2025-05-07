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Азербайджанские дзюдоисты пропустят "Большой шлем"

Дзюдо
Новости
7 Мая 2025 10:19
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Азербайджанские дзюдоисты пропустят "Большой шлем"

Очередной турнир «Большого шлема» по дзюдо пройдет без участия мужской команды Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, первоначально коллектив заявился на этап Мирового тура в Астану (9-11 мая), но затем в плане подготовки произошли изменения. Команда отправится в Бенидорм (Испания), где 19-23 мая пройдут учебно-тренировочные сборы под эгидой Европейского Союза дзюдо (EJU).

На «Большом шлеме» в Астане выступят три наши дзюдоистки - Кенуль Алиева (48 кг), Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) и Фидан Ализаде (57 кг).

İdman.biz

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