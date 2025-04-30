Мурад Фатиев пропустит чемпионат мира - ПРИЧИНА

Азербайджанский дзюдоист Мурад Фатиев не сможет принять участие в чемпионате мира.

Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила Федерация дзюдо Азербайджана.

Сообщается, что член национальной сборной, выступающий в весовой категории 90 кг, получил травму в поединке за третье место на чемпионате Европы, который проходил в Подгорице, столице Черногории. Отметим, что Фатиев завоевал в этом бою бронзовую медаль.

Чемпионат мира пройдет в Будапеште, столице Венгрии, с 13 по 20 июня.

İdman.biz