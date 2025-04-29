Исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана: " Зелим Коцоев жаждет новых побед" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью АЗЕРТАДЖ с Рашадом Расуллу, исполнительным вице-президентом Федерации дзюдо Азербайджана.

- Азербайджанские дзюдоисты завершили чемпионат Европы с пятью медалями. Как вы оцениваете выступление дзюдоистов?

- Мы оцениваем выступление дзюдоистов в целом как удовлетворительное. Как вы знаете, наша сборная завоевала пять медалей - одну серебряную и четыре бронзовые. У нас также были пятое и седьмое места. В целом в финальном блоке соревновались семь из девяти спортсменов нашей мужской команды. Конечно, есть ошибки. Некоторые наши спортсмены, особенно Руслан Пашаев, выступавший в категории 66 кг, выступили хуже, чем мы ожидали. Мы также ожидали хороших результатов от Турана Байрамова в категории 60 кг и Омара Раджабли в категории 81 кг. Конечно, это рабочий процесс, ошибки случаются. Мы приложим все усилия, чтобы устранить эти ошибки в будущих процессах. Следует отметить, что два наших главных спортсмена - прошлогодние чемпионы Европы Хидаят Гейдаров и Эльджан Гаджиев - по разным причинам не приняли участия в этих соревнованиях. Если бы они приняли участие, число медалей было бы больше.

Мы не ожидали медали от женской сборной. Однако выход в четвертьфинал хотя бы одной из наших спортсменок, особенно Фидан Ализаде, был вполне реален. Тот факт, что она проиграла иппоном за несколько секунд до конца схватки, в которой полностью доминировала, в некоторой степени беспокоит нас. Ранее Фидан проиграла два поединка на турнире "Большого шлема" в Баку - и в четвертьфинале, и в утешительном раунде. Она проиграл бой, в котором доминировала, на последних секундах. В то же время мы увидели, что у нас есть потенциал в женской борьбе, особенно в более низких весовых категориях (48 и 57 килограммов). Наши планы как федерации по развитию женской команды в этой области остаются в силе. Мы продолжим инвестировать в эту область. В ближайшие годы мы постараемся сформировать конкурентоспособную женскую команду, по крайней мере, до Олимпиады в Лос-Анджелесе.

- Если бы олимпийский чемпион Зелим Коцоев (100 кг) не проиграл в финале, он бы завоевал золотую медаль. Однако на этот раз Зелим проиграл своему грузинскому сопернику, которого победил в финале Парижской Олимпиады. Что вы можете сказать по этому поводу?

- Это спорт, тут может случиться все, что угодно. Зелим Коцоев и Илья Суламанидзе встречались друг с другом шесть раз за свою карьеру. Они одержали по три победы. Зелим победил своего соперника в двух крупных соревнованиях - финале чемпионата Европы 2023 года и Олимпийских играх 2024 года. Однажды он потерпел поражение. Это было зафиксировано в Черногории. В основных соревнованиях преимущество на стороне Коцоева - 2:1. Зелим еще не на пике своей формы. Стоит отметить, что это были его первые соревнования спустя девять месяцев после Олимпийских игр. Илья Суламанидзе, с другой стороны, участвовал в нескольких турнирах после Олимпиады и был лучше подготовлен. Было ощущение, что грузинская сборная немного изменила тактику. В этом поединке Илья боролся скорее как «номер 2», занимая выжидательную позицию и пытаясь поймать Зелима на контратаках. И он добился этого. Но я бы не сказал, что Коцоев слабо выступил. Можно сказать, что на протяжении всего поединка основное давление оказывалось со стороны нашего дзюдоиста. Это нормально. Илья Суламанидзе - сильный спортсмен. Занимает второе место в мировом рейтинге. Учитывая все это, мы считаем, что для Зелима Коцоева это хороший результат - выйти на татами спустя девять месяцев и завоевать серебряную медаль на таком престижном турнире, как чемпионат Европы. Однако это не успокаивает Зелима, как он сам отметил в своем личном аккаунте в Instagram после соревнований, он по-прежнему жаждет новых побед и новых успехов и продолжит работать в этом направлении.

- Наша команда впервые выступила в смешанном командном зачете на чемпионате Европы. Как вы оцениваете дебют?

- Наш дебют в смешанных командных соревнованиях, конечно, в целом сложился не очень удачно. Согласно жеребьевке, в первом поединке нам противостояла очень сильная грузинская команда. Я уверен, что если бы это была другая команда, мы бы, как минимум, вышли в четвертьфинал и поборолись там за медали. Другими словами, мы не слабее Бельгии и Германии, занявших третье место. Нам было сложно, так как в первом поединке мы в смешанном командном зачете встречались со сборной Грузии, чемпионами Европы. Вы знаете, что в смешанных командных соревнованиях соревнуются три спортсмена и три спортсменки. Честно говоря, для нас самым важным было то, что все три дзюдоиста однозначно победили. В этом случае счет был бы не менее 3:3. В таком случае объявляется ничья. По результатам жеребьевки спортсмены, в какой бы весовой категории они ни оказались, встретятся снова. Команда дзюдоиста, победившего в этом соревновании, считается победителем. Наша тактика заключалась в том, чтобы довести счет до 3:3, а затем надеяться хотя бы на удачную ничью.

Вы знаете, что мужская сборная Грузии также очень сильна. Хотя, по нашим подсчетам, оценку ваза-ари Зелима Коцоева в его поединке с Гурамом Тушишвили также можно было бы считать иппоном. Однако в любом случае следует учитывать, что Хидаят Гейдаров не смог выступить в весовой категории 73 кг, а Эльджан Гаджиев - в 90 кг. Учитывая все это, это было наше первое соревнование за долгое время. Хоть оно и не увенчалось успехом, мы считаем, что этот опыт очень важен для будущих соревнований. Определенная информация и данные, полученные здесь, позволят тренерскому составу внести соответствующие коррективы в предстоящие турниры.

- За исключением Зелима Коцоева, все призеры впервые в карьере стали призерами чемпионата Европы среди взрослых. Было бы интересно узнать ваше мнение по этому поводу.

- Примечательно, что каждая из пяти завоеванных медалей была получена в разных весовых категориях. Мы завоевали медали в пяти из семи весовых категорий. Следует отметить, что каждый из этих весов считается олимпийской весовой категорией. В дзюдо нет неолимпийских весов. Кроме того, спортсмены, завоевавшие четыре из пяти медалей, впервые поднялись на пьедестал почета на чемпионате Европы среди взрослых. Принимая все это во внимание, мы считаем результат удовлетворительным.

- Каково общее состояние Хидаята Гейдарова, пропустившего чемпионат Европы по состоянию здоровья? Он уже участвует в тренировках?

- Состояние Хидаята Гейдарова хорошее. Наш дзюдоист уже приступил к физической подготовке и начал подготовку к чемпионату мира.

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