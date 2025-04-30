Кубок Европы в Губе соберет 12 стран

3-4 мая в Губе пройдет Кубок Европы среди кадетов по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, соревнование, включенное в официальный календарь Европейского союза дзюдо (EJU), состоится в Олимпийском спорткомплексе Губы.

В турнире примут участие команды из 12-ти стран: Хорватии, Франции, Грузии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Польши, Саудовской Аравии, Туркменистана, Турции. Также на Кубке Европы выступят дзюдоисты под флагом Международной федерации дзюдо (IJF).

Азербайджан представят 140 юных дзюдоистов.

Отметим, что Кубок Европы среди кадетов пройдет в Азербайджане третий год подряд.

İdman.biz