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Рустам Оруджев - в опросе Международной федерации дзюдо

Дзюдо
Новости
30 Апреля 2025 10:50
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Рустам Оруджев - в опросе Международной федерации дзюдо

Международная федерация дзюдо (IJF) проводит опрос на предмет того, у кого из спортсменов больше всех медалей в Мировом туре дзюдо.

Как передает İdman.biz, в списке фигурирует и имя Рустама Оруджева. Завершивший карьеру дзюдоист за время выступлений выиграл 10 золотых, 11 серебряных и 20 бронзовых наград на международной арене. Он завоевал серебро Олимпиады, дважды становился вторым на чемпионатах мира и выигрывал чемпионат Европы.

Также в списке есть имена двукратного олимпийского чемпиона из Чехии Лукаша Крпалека (25-12-23) и чемпиона мира Кристиана Тота из Венгрии (10-18-20).

İdman.biz

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