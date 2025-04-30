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Мурад Фатиев: "Восстановлюсь за месяц"

Дзюдо
Новости
30 Апреля 2025 15:03
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Мурад Фатиев: "Восстановлюсь за месяц"

«Вернусь к тренировкам, как только выздоровею».

Об этом İdman.biz заявил азербайджанский дзюдоист Мурад Фатиев.

Он прокомментировал свое неучастие в чемпионате мира в Будапеште, столице Венгрии, из-за травмы. Член национальной сборной, выступающий в весовой категории 90 кг, сообщил, что в настоящее время чувствует себя хорошо:

«Все хорошо. У меня травма шеи. Думаю, восстановлюсь примерно за месяц. Сейчас у меня ничего не болит».

Фатиев сказал, что он разочарован:

«Конечно, мне грустно пропускать чемпионат. Но впереди Исламские игры солидарности. Буду к ним готовиться. Также в Баку в следующем году пройдет чемпионат мира. Хочу выиграть оба турнира».

Отметим, что Фатиев получил травму в поединке за третье место на чемпионате Европы, который проходил в Подгорице, столице Черногории. Наш представитель победил в схватке за бронзовую медаль.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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