Чемпионаты Европы пройдут в разных локациях

В следующем году состоятся сразу два чемпионата Европы по дзюдо в различных локациях.

Как передает İdman.biz, личное континентальное первенство примет Тбилиси (Грузия), а смешанный командный турнир ЧЕ пройдет в Белграде (Сербия).

Флаг Европейского Союза дзюдо (EJU) был передан будущим организаторам на церемонии закрытия ЧЕ-2025 в Подгорице (Черногория).

Отметим, что в последний раз Тбилиси принимал чемпионат Европы в 2009 году. Тогда сборная Азербайджана завоевала одну бронзовую награду - отличился Эльхан Мамедов (90 кг).

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