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Азербайджанские дзюдоисты выступят на Европейском турнире по ката

Дзюдо
Новости
25 Апреля 2025 18:38
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Азербайджанские дзюдоисты выступят на Европейском турнире по ката

Сборная Азербайджана по дзюдо примет участие в Европейском турнире по ката, который состоится 26 апреля в польском городе Радом.

Как передает İdman.biz, в составе национальной команды на татами выйдут шесть спортсменов. Они представят технику в двух направлениях: «Наге-но-ката» и «Катаме-но-ката».

В дисциплине «Наге-но-ката» в роли тори (атакующий) выступят Исмаил Рзаев и Натиг Гурбанлы, а в роли укэ (партнёр, принимающий приемы) — Эльчин Маилов и Самир Исмаилов.

В «Катаме-но-ката» за медали поборются Рафиг Наджафов и Сеймур Меджидли

Отмечается, что в соревнованиях примут участие 92 дзюдоиста (61 мужчина и 31 женщина) из 13 стран.

İdman.biz

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