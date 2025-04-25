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Ахмед Юсифов: "Мои главные цели - золото чемпионата мира и Олимпиады"

Дзюдо
Новости
25 Апреля 2025 15:47
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Ахмед Юсифов: "Мои главные цели - золото чемпионата мира и Олимпиады"

«Соревнования прошли на высоком уровне».

Об этом İdman.biz заявил дзюдоист сборной Азербайджана Ахмед Юсифов.

Он оценил свое выступление на чемпионате Европы, который прошел в Подгорице, столице Черногории. Юсифов, поднявшийся на третью ступень пьедестала в весовой категории 60 кг, отметил, что его соперники были достаточно сильными:

«Я очень серьезно готовился к соревнованиям. Моя цель была стать чемпионом. К сожалению, пришлось довольствоваться третьим местом. Все мои соперники были сильными. На мой взгляд, сильнейшими были французский спортсмен Лука Мхеидзе и испанец Франсиско Гарригос. Хотя у одного из них я выиграл, другому проиграл».

Юсифов хочет превратить бронзу в золото на следующем чемпионате:

«Я постараюсь быть первым на следующих соревнованиях. Мои главные цели - золото чемпионата мира и Олимпиады. Мы работаем над этой целью».

Отметим, что Юсифов, который встречался с испанцем Франсиско Гарригосом в поединке за бронзовую медаль, победил трехкратного чемпиона Европы иппоном, что принесло нашей команде первую медаль на чемпионате Европы.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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