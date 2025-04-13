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В Тертере начал функционировать зал дзюдо - ФОТО

Дзюдо
Новости
13 Апреля 2025 16:52
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В Тертере начал функционировать зал дзюдо - ФОТО

При Олимпийском спортивном комплексе Тертера начал работу новый зал дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в церемонии открытия приняли участие министр молодёжи и спорта Фарид Гаибов, глава Исполнительной власти Тертерского района Мюстягим Мамедов, исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) Рашад Расуллу, советник президента ACF Натиг Багиров и другие официальные лица.

Зал дзюдо был оснащен Федерацией дзюдо Азербайджана татами и другим необходимым оборудованием в соответствии с современными стандартами. Общая площадь татами составляет 112 кв.м. В зале смогут заниматься более 100 спортсменов.

İdman.biz

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