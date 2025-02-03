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Завершились командные соревнования по дзюдо - ФОТО

Дзюдо
Новости
3 Февраля 2025 20:46
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Завершились командные соревнования по дзюдо - ФОТО

Состоялись командные соревнования первенства страны по дзюдо среди молодежи до 21 года.

İdman.biz сообщает, что за кубок боролись три команды среди девушек и пять команд среди юношей.

Всего в соревнованиях приняли участие 55 дзюдоистов: среди девушек в весовых категориях 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг и +70 кг, а среди юношей - в весовых категориях 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг и +90 кг. Победителем женских соревнований стала команда «Клуб дзюдо 2012». Серебряную медаль завоевала команда Абшерон-Хызынского района.

«Клуб дзюдо 2012» также завоевал чемпионский титул среди юношей. Второе место занял спортивный клуб «Азери дзюдо», третье - спортивный клуб «Атилла».

İdman.biz

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