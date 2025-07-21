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Фидан Ализаде не выступит на Универсиаде

Дзюдо
Новости
21 Июля 2025 16:47
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Фидан Ализаде не выступит на Универсиаде

Команда Азербайджана по дзюдо в преддверии своего выступления на Всемирной Универсиаде в Рейнско-Рурском регионе Германии понесла одну потерю.

Как передает İdman.biz из Германии, в ней не сможет принять участие чемпионка Европы U-23 Фидан Ализаде (57 кг). В последний момент она получила травму, поэтому вынуждена будет пропустить Универсиаду.

Таким образом, на соревнованиях по дзюдо на Студенческих Играх выступят Бабарагим Мирзоев (60 кг), Назир Талыбов (66 кг), Нариман Мирзоев (73 кг), Мехди Аббасов (81 кг), Эльджан Гаджиев (90 кг), Давуд Намазлы (100 кг) и Рамазан Ахмедов (+100 кг), Кенуль Алиева (48 кг), Айдан Велиева (52 кг), Айтадж Гардашханлы (70 кг), Нармин Амирли (78 кг) и Нигяр Сулейманова (+78 кг).

Дзюдоисты начнут борьбу с 23 июля.

Заки Фезйуллаев

İdman.biz

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