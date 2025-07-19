В Баку прошел Кубок Федерации дзюдо Азербайджана

В Баку состоялся Кубок Федерации дзюдо Азербайджана по технике не-ваза среди юных дзюдоистов до 14 лет.
Как сообщает İdman.biz, в турнире приняли участие 160 спортсменов (135 мальчиков и 25 девочек) из 29 клубов, которые боролись за медали в 15 весовых категориях.
Техника не-ваза (борьба в партере) играет важную роль в дзюдо, позволяя юным спортсменам развивать навыки ведения поединков на татами, уходить от приёмов соперника и эффективно проводить свои действия.
Первые победители Кубка ACF:
Мальчики:
38 кг — Фарид Абдуллаев (Баку, школа №13 ИОЕУГИМ)
42 кг — Эльдар Халилов (Геранбой, ОИК)
46 кг — Мехеррем Байрамлы (Сумгайыт, школа №1 ИОЕГИШМ)
50 кг — Миррагим Султанов (Баку, школа №8 ИОЕУГИМ)
55 кг — Мурад Ширинли (Баку, школа №13 ИОЕУГИМ)
60 кг — Фахри Юсифов (Баку, школа №8 ИОЕУГИМ)
66 кг — Расул Алиев (Баку, школа №8 ИОЕУГИМ)
73 кг — Али Гуламлы (Сумгайыт, школа №2 УГИШМ)
+73 кг — Бахыш Ахмедов (Баку, школа №13 ИОЕУГИМ)
Девочки:
36 кг — Нурай Гасанлы (Баку, школа №10 УГИМ)
40 кг — Фатимейзехра Мамедзаде (Баку, школа №10 УГИМ)
44 кг — Фиренгиз Камилова (Баку, школа №13 ИОЕУГИМ)
52 кг — Сунай Меджидова (Баку, школа №13 ИОЕУГИМ)
63 кг — Зумруд Алиева (РКИМ)
70 кг — Рахима Исмиалиева (Баку, школа №8 ИОЕУГИМ)
İdman.biz
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