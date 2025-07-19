В Баку прошел Кубок Федерации дзюдо Азербайджана

В Баку состоялся Кубок Федерации дзюдо Азербайджана по технике не-ваза среди юных дзюдоистов до 14 лет.

Как сообщает İdman.biz, в турнире приняли участие 160 спортсменов (135 мальчиков и 25 девочек) из 29 клубов, которые боролись за медали в 15 весовых категориях.

Техника не-ваза (борьба в партере) играет важную роль в дзюдо, позволяя юным спортсменам развивать навыки ведения поединков на татами, уходить от приёмов соперника и эффективно проводить свои действия.

Первые победители Кубка ACF:

Мальчики:

38 кг — Фарид Абдуллаев (Баку, школа №13 ИОЕУГИМ)

42 кг — Эльдар Халилов (Геранбой, ОИК)

46 кг — Мехеррем Байрамлы (Сумгайыт, школа №1 ИОЕГИШМ)

50 кг — Миррагим Султанов (Баку, школа №8 ИОЕУГИМ)

55 кг — Мурад Ширинли (Баку, школа №13 ИОЕУГИМ)

60 кг — Фахри Юсифов (Баку, школа №8 ИОЕУГИМ)

66 кг — Расул Алиев (Баку, школа №8 ИОЕУГИМ)

73 кг — Али Гуламлы (Сумгайыт, школа №2 УГИШМ)

+73 кг — Бахыш Ахмедов (Баку, школа №13 ИОЕУГИМ)

Девочки:

36 кг — Нурай Гасанлы (Баку, школа №10 УГИМ)

40 кг — Фатимейзехра Мамедзаде (Баку, школа №10 УГИМ)

44 кг — Фиренгиз Камилова (Баку, школа №13 ИОЕУГИМ)

52 кг — Сунай Меджидова (Баку, школа №13 ИОЕУГИМ)

63 кг — Зумруд Алиева (РКИМ)

70 кг — Рахима Исмиалиева (Баку, школа №8 ИОЕУГИМ)

İdman.biz

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