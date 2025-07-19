Мировое дзюдо представило календарь на второе полугодие - ФОТО

Международный календарь в дзюдо вступил во второе полугодие.

Как передает İdman.biz, Международная федерация привела сводную таблицу оставшихся соревнований.

Спортсменов ожидают три турнира «Больших шлема» и четыре Гран-При, где они могут заработать рейтинговые очки.

Календарь оставшихся важных стартов в календаре дзюдо выглядит следующим образом:

25-27 июля. «Большой шлем» в Улан-Баторе (Монголия) 26-28 сентября. Гран-При в Циндао (Китай)

27-31 сентября. Чемпионат мира среди кадетов в Софии (Болгария)

2-6 октября. Чемпионат мира среди юниоров в Лиме (Перу) 10-12 октября. Гран-При в Лиме (Перу) 17-19 октября. Гран-При в Гвадалахаре (Мексика)

3-7 ноября. Чемпионат мира среди ветеранов в Париже (Франция)

8-9 ноября. Чемпионат мира по ката в Париже (Франция) 14-16 ноября. Гран-При в Загребе (Хорватия) 27-29 ноября. «Большой шлем» в Абу-Даби (ОАЭ) 6-7 декабря. «Большой шлем» в Токио (Япония).

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