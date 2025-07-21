İDMAN.BİZ ИЗ ГЕРМАНИИ - Организаторы Универсиады готовят зал для дзюдо: готовность номер один для команды Азербайджана - ФОТО

С 23 июля на Всемирной Универсиаде в Рейнско-Рурском регионе Германии начнутся соревнования по дзюдо.

Как передает İdman.biz из Германии, они состоятся в Эссене в главной спортивной локации мультифорума - Меsse Essen.

Организаторы уже начали готовить арену и класть татами. Причем, турнир по дзюдо пройдет в зале, где ранее на Универсиаде выступали художественные гимнастки.

Команда Азербайджана по дзюдо еще несколько дней назад прибыла в Эссен и уже проводит тренировки. В состав вошли Бабарагим Мирзоев (60 кг), Назир Талыбов (66 кг), Нариман Мирзоев (73 кг), Мехди Аббасов (81 кг), Эльджан Гаджиев (90 кг), Давуд Намазлы (100 кг) и Рамазан Ахмедов (+100 кг), Кенуль Алиева (48 кг), Айдан Велиева (52 кг), Фидан Ализаде (57 кг), Айтадж Гардашханлы (70 кг), Нармин Амирли (78 кг) и Нигяр Сулейманова (+78 кг).

Жеребьевка еще не состоялась, но программа уже известна. 23 июня на татами выйдут Бабарагим Мирзоев (60 кг), Назир Талыбов (66 кг), Кенуль Алиева (48 кг), Айдан Велиева (52 кг) и Фидан Ализаде (57 кг).

На следующий день будут бороться Нариман Мирзоев (73 кг), Мехди Аббасов (81 кг) и Айтадж Гардашханлы (70 кг).

А 25 июля выступят Эльджан Гаджиев (90 кг), Давуд Намазлы (100 кг), Рамазан Ахмедов (+100 кг), Нармин Амирли (78 кг) и Нигяр Сулейманова (+78 кг).

26 июля состоится командный турнир.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz