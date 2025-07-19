Начались занятия для студентов, обучающихся тренерскому делу по дзюдо - ФОТО

Согласно трёхстороннему меморандуму о взаимопонимании, подписанному между Федерацией дзюдо Азербайджана (ФДА), Спортивной академией Азербайджана и Университетом Хартфордшира (Великобритания), в Губе начались теоретические занятия по специальной программе для студентов, обучающихся тренерскому делу по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, местный специалист Орхан Сафаров провел семинары на тему «Роль и обязанности инструктора по дзюдо», а британский специалист Боб Чаллис - «Охрана труда и техника безопасности в дзюдо».

Практические занятия по дзюдо также проводятся под руководством профессора Майка Каллена из Университета Хартфордшира.

Главная цель инициативы - обеспечить получение студентами, обучающимися тренерскому делу, знаний и навыков в соответствии с международными стандартами.

Отметим, что в программе участвуют более 60 студентов.

İdman.biz