Девять наших дзюдоистов будут сеянными на ЕВРО

Девять азербайджанских дзюдоистов будут сеянными на чемпионате Европы, который пройдет 25-27 апреля в Загребе.

Как передает Idman.biz, первый номер в своих категориях будет у Яшара Наджафова (66 кг) и Хидаята Гейдарова (73 кг). Также в этом весе статус сеянного получит и Рашад Мамедалиев – у него будет восьмой порядковый номер.

В весе до 60 кг также два наших участника в числе потенциальных фаворитов – Балабей Агаев (2) и Туран Байрамов (7).

Среди других сеянных будут Зелим Цкаев (81 кг, 2-й номер), Мурад Фатиев (90 кг, 3-й), а также Гюльтадж Мамедалиева (52 кг, 7-я).

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