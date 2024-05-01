Сборная Азербайджана пропустит ЧМ

«Мы приняли решение не выступать на чемпионате мира, который пройдет в сентябре в Тегеране».

Об этом İdman.biz заявил президент Федерации бодибилдинга и фитнеса Азербайджана Рауф Буняталиев.

Он отметил, что во второй половине сезона команда выступит на Кубке мира.

«Место проведение его пока не определено, рассматриваются заявки Испании и Японии. После того, как Международная федерация внесет ясность в вопрос, мы отправим туда команду. Состав будет немногочисленным, но туда войдут все сливки нашей сборной. Хотим отправить наших звезд на Кубок мира», - подчеркнул Р.Буняталиев.

Президент Федерации добавил, что Кубок мира, скорее всего, состоится в декабре, поэтому даты чемпионата страны, который по традиции проходит в ноябре, будут скорректированы с учетом международного старта.

Отметим, что в данный момент сборная Азербайджана находится в Санта-Сусанне (Испания), где на днях начнется чемпионат Европы.

Ниджат Закиев

İdman.biz