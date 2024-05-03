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"Байер" победил в Риме, ничья в Марселе - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
3 Мая 2024 06:55
"Байер" победил в Риме, ничья в Марселе - ВИДЕО

Стартовал полуфинальный этап Лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, в рамках первых игр состоялись два матча.

«Марсель» принимал «Аталанту» во Франции. Обе команды забили по 1 голу. Другой итальянский клуб «Рома» не смог сломить сопротивление «Байера», непобедимой команды сезона. Леверкузенский клуб выиграл на выезде со счетом 2:0.

Отметим, что ответные матчи полуфинала состоятся 9 мая.

Лига Европы
Полуфиналы, первые игры
2 мая
23:00. «Марсель» — «Аталанта» — 1:1.
23:00. «Рома» – «Байер» – 0:2

İdman.biz

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