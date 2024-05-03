"Байер" победил в Риме, ничья в Марселе - ВИДЕО

Стартовал полуфинальный этап Лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, в рамках первых игр состоялись два матча.

«Марсель» принимал «Аталанту» во Франции. Обе команды забили по 1 голу. Другой итальянский клуб «Рома» не смог сломить сопротивление «Байера», непобедимой команды сезона. Леверкузенский клуб выиграл на выезде со счетом 2:0.

Отметим, что ответные матчи полуфинала состоятся 9 мая.

Лига Европы

Полуфиналы, первые игры

2 мая

23:00. «Марсель» — «Аталанта» — 1:1.

23:00. «Рома» – «Байер» – 0:2

İdman.biz