"Байер" победил в Риме, ничья в Марселе - ВИДЕО

Стартовал полуфинальный этап Лиги Европы.
Как сообщает İdman.biz, в рамках первых игр состоялись два матча.
«Марсель» принимал «Аталанту» во Франции. Обе команды забили по 1 голу. Другой итальянский клуб «Рома» не смог сломить сопротивление «Байера», непобедимой команды сезона. Леверкузенский клуб выиграл на выезде со счетом 2:0.
Отметим, что ответные матчи полуфинала состоятся 9 мая.
Лига Европы
Полуфиналы, первые игры
2 мая
23:00. «Марсель» — «Аталанта» — 1:1.
23:00. «Рома» – «Байер» – 0:2
İdman.biz