Азербайджанские дзюдоистки узнали соперниц на "Большом шлеме"

В Душанбе прошла жеребьевка стартующего завтра турнира «Большого шлема» по дзюдо.
Как сообщает İdman.biz, в нем примет участие женская команда Азербайджана. В столице Таджикистана выступят 5 наших спортсменок, определившихся с соперниками по стартовым схваткам.
Лейла Алиева (48 кг) - Асмита Дей (Индия)
Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) - победительница пары Марина Кастелло (Испания) - Амбер Рихель (Бельгия)
Айдан Велиева (52 кг) - Леа Метро (Франция)
Ачелья Топрак (57 кг) - Майса Пардаева (Туркменистан)
Фидан Ализаде (57 кг) - Ги Чаи (Китай)
İdman.biz