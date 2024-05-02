Азербайджанские дзюдоистки узнали соперниц на "Большом шлеме"

В Душанбе прошла жеребьевка стартующего завтра турнира «Большого шлема» по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в нем примет участие женская команда Азербайджана. В столице Таджикистана выступят 5 наших спортсменок, определившихся с соперниками по стартовым схваткам.

Лейла Алиева (48 кг) - Асмита Дей (Индия)

Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) - победительница пары Марина Кастелло (Испания) - Амбер Рихель (Бельгия)

Айдан Велиева (52 кг) - Леа Метро (Франция)

Ачелья Топрак (57 кг) - Майса Пардаева (Туркменистан)

Фидан Ализаде (57 кг) - Ги Чаи (Китай)

İdman.biz