Гейдаров - второй по рейтингу среди всех участников ЧМ

Хидаят Гейдаров (73 кг) будет вторым по рейтингу среди участников чемпионата мира в Абу-Даби во всех категориях.

Как передает İdman.biz, азербайджанский дзюдоист выступит на мундиале, который пройдет 19-23 мая.

Как сообщает Idman.biz, четырехкратный чемпион Европы, являющийся лидером мирового рейтинга, имеет в активе 6798 зачетных баллов. По этому показателю азербайджанский дзюдоист уступает лишь бельгийцу Маттиасу Кассе (81 кг), который имеет 7622 очка.

Отметим, что Гейдаров является рейтинг-фаворитом чемпионата мира.

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