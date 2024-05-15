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Талех Мамедов назвал причину завершения карьеры

Борьба
Новости
15 Мая 2024 17:35
Талех Мамедов назвал причину завершения карьеры

«Я не думал о завершении карьеры».

Об этом İdman.biz заявил Талех Мамедов, бывший член сборной Азербайджана по греко-римской борьбе.

Он прокомментировал завершение карьеры. По словам Мамедова, причиной этого стало то, что 8 месяцев назад он перенес тяжелую операцию по поводу травмы колена:

«Эта травма чаще возникает у футболистов, и процесс восстановления занимает длительный период времени. Я тоже не смог полностью восстановиться после этой травмы. Но сейчас я постепенно поправляюсь. Буду помогать команде до летних Олимпийских игр в Париже-2024. Но я решил вообще завершить карьеру».

Он рассказал, что в поселке Забрат, где он живет, увеличилось количество людей, увлекающихся борьбой:

«По моим данным, увеличилось количество молодых людей, желающих заниматься борьбой. Для меня это счастье. Я счастлив, что мне удалось привить нашей молодежи и подросткам любовь к борьбе. По этой причине я открыл в Забрате новый зал борьбы, где работаю с нашей молодежью. На данный момент я начал здесь свою тренерскую деятельность. Если Федерация борьбы Азербайджана пригласит меня в будущем, я всегда готов работать в нашей сборной».

Отметим, что Талех Мамедов завоевал серебряные и бронзовую медали на чемпионате Европы, а также бронзовую медаль на чемпионате мира.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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