«2024-й стал годом Эльджана Гаджиева в категории до 90 кг».

Как сообщает İdman.biz, так Европейский Союз дзюдо (EJU) охарактеризовал выступление азербайджанского дзюдоиста в преддверии чемпионата мира, стартующего 19 мая в Абу-Даби.

Портал отметил прогресс чемпиона Европы:

«Начав год с бронзовой медали на Гран-При Португалии, Эльджан занял второе место на «Большом шлема» в Париже и Тбилиси, а также стал третьим на аналогичном турнире в Астане. Но его самое впечатляющее выступление случилось в Загребе. Победив действующего олимпийского чемпиона Лашу Бекаури (Грузия), Гаджиев доказал, что находится в отличной форме, завоевав титул чемпиона Европы. Эти результаты помогли ему подняться на 17-е место в мировом рейтинге и, как следствие, приблизиться к своему товарищу по команде Мураду Фатиеву, который идет одиннадцатым».

İdman.biz