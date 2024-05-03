Мамедалиева уступила в четвертьфинале "Большого шлема"

Как сообщает İdman.biz, в нем принимает участие женская команда Азербайджана. В столице Таджикистана выступают 5 наших спортсменок.

48 кг

Лейла Алиева выиграла у Асмиты Дей (Индия), но во втором круге проиграла Катарине Коште (Португалия).

52 кг

Гюльтадж Мамедалиева нанесла поражение Амбер Рихель (Бельгия) и вышла в четвертьфинал. На этой стадии она уступила Глафире Борисове (Нейтральный статус), перейдя в утешительный блок.

Айдан Велиева проиграла в первом круге Леа Метро (Франция).

57 кг

Ачелья Топрак уступила на старте Майсе Пардаевой (Туркменистан).

Фидан Ализаде проиграла Ги Чаи (Китай).

İdman.biz