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Мамедалиева уступила в четвертьфинале "Большого шлема"

Дзюдо
Новости
3 Мая 2024 13:01
Мамедалиева уступила в четвертьфинале "Большого шлема"

Как сообщает İdman.biz, в нем принимает участие женская команда Азербайджана. В столице Таджикистана выступают 5 наших спортсменок.

48 кг
Лейла Алиева выиграла у Асмиты Дей (Индия), но во втором круге проиграла Катарине Коште (Португалия).

52 кг
Гюльтадж Мамедалиева нанесла поражение Амбер Рихель (Бельгия) и вышла в четвертьфинал. На этой стадии она уступила Глафире Борисове (Нейтральный статус), перейдя в утешительный блок.
Айдан Велиева проиграла в первом круге Леа Метро (Франция).

57 кг
Ачелья Топрак уступила на старте Майсе Пардаевой (Туркменистан).
Фидан Ализаде проиграла Ги Чаи (Китай).

İdman.biz

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