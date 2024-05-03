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Европейское дзюдо - о чемпионате по ката в Азербайджане - ФОТО

Дзюдо
Новости
3 Мая 2024 16:27
Европейское дзюдо - о чемпионате по ката в Азербайджане - ФОТО

Европейский Союз дзюдо (EJU) посвятил материал о проведении чемпионата по ката в Азербайджане.

Как передает İdman.biz, портал отмечает, что Федерация дзюдо Азербайджана (AJF) отметила важную веху в развитии дзюдо в стране, проведя первый национальный чемпионат по ката специально для спортсменов в возрасте до 18 лет. «Это новаторское мероприятие прошло под эгидой AJF. и привлекло молодых дзюдоистов со всей страны, чтобы продемонстрировать свое мастерство в Нагэ-но-Ката.
В соревнованиях приняли участие 12 динамичных пар, показавших отличный спектр знаний, борющихся не только за медали, но и за признание в отечественном дзюдо-сообществе. Это мероприятие послужило важной платформой для молодых талантов, позволив им продемонстрировать дисциплину и целеустремленность, необходимые в ката, важном аспекте дзюдо, который фокусируется на форме и технике.

Чемпионат был отмечен присутствием международных авторитетов в области дзюдо, таких как Мехмет Йылмаз, директор по образованию Турецкой федерации дзюдо (TJF); член Комиссии по ката EJU и Гёкхан Челик, который также является экспертом в области образования TJF. Их присутствие подчеркнуло важность международного сотрудничества в развитии дзюдо и значимость мероприятия.
В ходе церемонии награждения исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу подчеркнул важность базового образования по дзюдо. Он поздравил спортсменов с успехами и выразил удовлетворение ролью образования в усилении развития спорта:

«Этот чемпионат не только способствует развитию навыков, но и служит подтверждением ключевой роли, которую структурированное образование играет в сфере дзюдо. Все тренеры спортсменов являются выпускниками Академии Международной федерации дзюдо, что красноречиво говорит о качестве предоставляемого образования».

Затем Йылмаз подчеркнул стратегическую важность образовательных инициатив в области дзюдо в Азербайджане, отметив их потенциал для того, чтобы подтолкнуть азербайджанских спортсменов к еще большим высотам на международных соревнованиях. Также было отмечено, что в этом году пройдет Детский фестиваль ката, который является движущей силой развития пропаганды ката в Европе. Позднее в этом году члены национальной сборной по ката также отправятся на обучение в Институт дзюдо Кодокан.

Успешная организация этого первого национального чемпионата по ката не только подчеркивает растущую популярность дзюдо среди молодежи в Азербайджане, но и задает ориентир для будущих мероприятий. Это ступенька на пути к воспитанию будущих чемпионов и развитию спорта как на национальном, так и на международном уровне. Это мероприятие демонстрирует приверженность AJF развитию сильной культуры дзюдо, основанной на навыках, дисциплине и образовательном росте».

İdman.biz

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