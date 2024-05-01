1 Мая 2024
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ОТВЕТ Зубира на слухи о его трансфере

Азербайджанский футбол
Новости
1 Мая 2024 15:50
ОТВЕТ Зубира на слухи о его трансфере

Футболист «Карабаха» Абдулла Зубир прокомментировал возможность перехода в один из зарубежных клубов.

В своем заявлении İdman.biz 32-летний полузащитник не пожелал говорить об упоминании его имени во французских СМИ по поводу трансфера в зарубежный клуб.

Он отметил, что нужно дождаться конца сезона, чтобы говорить об этом:

«Неправильно об этом говорить. Я не думаю, что кто-то из игроков захочет говорить об этом в течение сезона. Я не хочу комментировать интерес какого-либо клуба».

Отметим, что контракт Зубира, выступающего за «Карабах» с 2018 года, истекает в конце текущего сезона. Агдамский клуб планирует предложить ему новый двухлетний контракт.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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