ОТВЕТ Зубира на слухи о его трансфере

Футболист «Карабаха» Абдулла Зубир прокомментировал возможность перехода в один из зарубежных клубов.
В своем заявлении İdman.biz 32-летний полузащитник не пожелал говорить об упоминании его имени во французских СМИ по поводу трансфера в зарубежный клуб.
Он отметил, что нужно дождаться конца сезона, чтобы говорить об этом:
«Неправильно об этом говорить. Я не думаю, что кто-то из игроков захочет говорить об этом в течение сезона. Я не хочу комментировать интерес какого-либо клуба».
Отметим, что контракт Зубира, выступающего за «Карабах» с 2018 года, истекает в конце текущего сезона. Агдамский клуб планирует предложить ему новый двухлетний контракт.
Банучичек Гусейнли
İdman.biz