Эльджан Гаджиев: "Я верил, что поеду на Олимпиаду раньше Саида Моллаи" - ВИДЕО

«Я выиграл медаль в весовой категории 81 кг. У меня были очки».

İdman.biz сообщает, что об этом заявил дзюдоист сборной Азербайджана Эльжан Гаджиев (90 кг), который был гостем передачи "İdman Bizdə".

Чемпион Европы рассказал, что сожалеет о смене весовой категории:

«Хотя в весовой категории 81 кг был такой сильный дзюдоист, как Саид Моллаи, я был уверен в себе. Верил, что поеду на Олимпийские игры раньше него. Для меня проблемой был мой вес. В связи с возрастным развитием я заметил, что мой вес увеличился до 92-93 кг. После этого было очень сложно спуститься до 81 кг. На последнем турнире я чувствовал себя плохо. Мы с тренерами решили, что мне нужно подняться до 90 кг. Я сделал это по необходимости. Сожалею. Я чувствую себя очень комфортно в своем нынешнем весе».

Э.Гаджиев также озвучил свои ожидания от чемпионата мира:

«Если я стал чемпионом Европы, то могу стать и чемпионом мира. Ничто не является недосягаемым. Исключая азиатские страны, будут те конкуренты. Я очень верю в себя. Не только я, в нашей команде много ребят, которые выступят хорошо. Надеюсь, на чемпионате мира у нас будет много медалей».

Отметим, что чемпионат мира пройдет 19-24 мая в Абу-Даби, столице ОАЭ.

Эмин Ага

İdman.biz