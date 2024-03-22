Новая проверка "Большим шлемом"

Азербайджанские дзюдоисты вступают в борьбу на "Большом шлеме" в Тбилиси. В нем примут участие спортсмены из 83-х стран, а наша команда будет представлена 15-ю участниками. И многим из них предстоит добирать очки в олимпийский рейтинг.

Как передает İdman.biz, прежде всего, обращает на себя внимание категория до 60 кг, где заочную конкуренцию ведут Балабей Агаев и Туран Байрамов. Первый смог завоевать бронзу домашнего "Большого шлема" и идет восьмым в рейтинге, тогда как Байрамов обосновался на 13-й позиции. Однако в Тбилиси оба будут в статусе сеянных и по определению могут претендовать на пьедестал.

Уровень конкуренции растет и в категории до 90 кг. Победитель бакинского "Большого шлема" Мурад Фатиев пропускает вояж, зато в деле Вугар Талыбов, который открыл счет медалям в Мировом туре дзюдо, а также Эльджан Гаджиев, поднявшийся с начала года на два пьедестала. Также с интересом ожидается выступление Омара Раджабли (81 кг), боровшегося в финале "Большого шлема" в Баку, а затем ставшего пятым на аналогичном турнире в Ташкенте.

В супертяжелом весе также будет заявлено два наших дзюдоиста. Ушанги Кокаури после пропуска нескольких турниров вновь выйдет на татами, а Джамал Гамзатханов после финала "Большого шлема" в Баку может также вмешаться в борьбу за лицензию. При этом надо прибавлять в стабильности.

В женском зачете также будет на кого посмотреть. Пока начало сезона не складывается для наших спортсменок. В частности, Лейла Алиева (48 кг) была травмирована, а Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) на нескольких турнирах уступила на ранней стадии. Также надо набирать очки и Ачельи Топрак (57 кг), претендующей на олимпийскую квоту от континента.

Самой многочисленной по составу будет команда хозяев - 43 участника. Также внушительно выглядят коллективы Франции (23 дзюдоиста) и Германии (22). 31 спортсмен будет бороться под нейтральным флагом.

Отметим, что победа на турнире оценивается в 1000 очков, финалисты получат 700 баллов, а бронзовые призеры - по 500.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz