Определились сильнейшие дзюдоисты-юниоры - ФОТО

13 января при совместной организации Федерации дзюдо Азербайджана и Управления молодежи и спорта города Баку прошел чемпионат Баку среди дзюдоистов-юниоров до 21 года.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях, прошедших в Спортивно-оздоровительном центре МЧС, расположенном в поселке Говсан, были объявлены победители в 16 весовых категориях среди девушек и юношей.

В соревнованиях за медали боролись 169 дзюдоистов из 34 различных клубов, обществ и спортивных организаций Баку.

Основная цель соревнований - формирование здорового образа жизни среди молодежи посредством спорта, а также массовая пропаганда и популяризация дзюдо. Турнир носил отборочный характер на первенство Азербайджана в соответствующей возрастной группе.

Девушки

48 кг

1. Хумар Гасымзаде

2. Алия Исмаилзаде

3. Садагат Бахшиева

52 кг

1. Марьям Ализаде

57 кг

1. Гульнара Байрамова

2. Альмира Гаджиева

63 кг

1. Севда Набиева

2. Эмиля Мирзаева

70 кг

1. Нигяр Алибейли

2. Захра Алиева

Юноши

55 кг

1. Мехти Тагиев

2. Алигасим Алиев

3. Руслан Шоюбов

3. Нуран Мухаррамли

60 кг

1. Эльтон Имранов

2. Фаиз Гасанов

3. Ашур Алиев

3. Ниджат Сулейманлы

66 кг

1. Бахрам Гурбанлы

2. Надир Иманов

3. Нихат Гулиев

3. Джаббар Гусейнов

73 кг

1. Ибад Амиров

2. Сахиб Черкезли

3. Саид Рзаев

3. Тариэль Шихалиев

81 кг

1. Мамед Азизбеков

2. Садиг Гусейнли

3. Роман Гараев

3. Гусейн Гусейнов

90 кг

1. Тунджай Шамиль

2. Хайям Алиев

3. Фарид Ниязов

3. Орхан Ахмед-заде

100 кг

1. Нихад Шихализаде

2. Акшин Магеррамов

3. Эльшан Набиев

3. Нихад Ахмедов

+100 кг

1. Эльдар Алиев

2. Илькин Бахшалиев

3. Али Махмудов

3. Гусейн Мирзаев

İdman.biz