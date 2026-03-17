В Гяндже пройдет юношеский кубок Европы по дзюдо

Гянджа готовится принять очередные престижные спортивные соревнования. 4-5 апреля во Дворце спорта Гянджи состоится Кубок Европы среди юношей по дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, самые перспективные молодые дзюдоисты континента приедут в город Низами для борьбы за медали.

В двухдневном турнире ожидается участие сотен спортсменов из различных стран. Соревнования пройдут в нескольких весовых категориях среди юношей и девушек.

Победители и призеры турнира получат не только медали, но и ценные рейтинговые очки, которые будут учитываться при формировании национальных сборных и определении посева на будущих международных стартах.

Отметим, что этот турнир имеет большое значение для получения юными спортсменами международного опыта и набора рейтинговых очков. Кубок Европы среди юношей является важным этапом отбора для участия в чемпионатах мира и Европы в данной возрастной категории.

Новости по теме

Гянджа примет Кубок Европы по дзюдо
16 Марта 18:30
Дзюдо

Гянджа примет Кубок Европы по дзюдо

В турнире примут участие более 200 спортсменов из 13 стран

В Азербайджане пройдет официальный экзамен по поясам в дзюдо
16 Марта 16:32
Дзюдо

В Азербайджане пройдет официальный экзамен по поясам в дзюдо

Федерация вводит обязательное условие для участия в турнирах
Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО
16 Марта 01:08
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО

В Польше прошел открытый турнир по дзюдо среди взрослых Warsaw European Open 2026

Азербайджанский дзюдоист завоевал "бронзу" на турнире в Варшаве
15 Марта 00:36
Дзюдо

Азербайджанский дзюдоист завоевал "бронзу" на турнире в Варшаве

В соревнованиях принимают участие 320 спортсменов из 27 стран
В Баку определились призеры второго тура турнира по дзюдо "Выбор талантов" - ФОТО
14 Марта 20:16
Дзюдо

В Баку определились призеры второго тура турнира по дзюдо "Выбор талантов" - ФОТО

В первый день соревнований 152 дзюдоиста боролись за медали в восьми весовых категориях
Между Специальным олимпийским комитетом и Федерацией дзюдо подписан меморандум - ФОТО
12 Марта 23:24
Дзюдо

Между Специальным олимпийским комитетом и Федерацией дзюдо подписан меморандум - ФОТО

По случаю подписания документа был также организован турнир по адаптивному дзюдо

Самое читаемое

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?
16 Марта 10:12
Борьба

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?

На чемпионате Европы U23 команда вновь взяла меньше золота
Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью
15 Марта 16:55
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Матч прошел в Евлахе в рамках 24-го тура

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО
16 Марта 01:08
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО

В Польше прошел открытый турнир по дзюдо среди взрослых Warsaw European Open 2026

ЧЕ U23: азербайджанские борцы завоевали еще две медали - ОБНОВЛЕНО
14 Марта 21:54
Борьба

ЧЕ U23: азербайджанские борцы завоевали еще две медали - ОБНОВЛЕНО

Чемпионат Европы U-23 завершится 15 марта