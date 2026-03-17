В Гяндже пройдет юношеский кубок Европы по дзюдо

Гянджа готовится принять очередные престижные спортивные соревнования. 4-5 апреля во Дворце спорта Гянджи состоится Кубок Европы среди юношей по дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, самые перспективные молодые дзюдоисты континента приедут в город Низами для борьбы за медали.

В двухдневном турнире ожидается участие сотен спортсменов из различных стран. Соревнования пройдут в нескольких весовых категориях среди юношей и девушек.

Победители и призеры турнира получат не только медали, но и ценные рейтинговые очки, которые будут учитываться при формировании национальных сборных и определении посева на будущих международных стартах.

Отметим, что этот турнир имеет большое значение для получения юными спортсменами международного опыта и набора рейтинговых очков. Кубок Европы среди юношей является важным этапом отбора для участия в чемпионатах мира и Европы в данной возрастной категории.