Хидаят Гейдаров узнал всех возможных соперников на ЕВРО

16 декабря в Приштине (Косово) пройдет Открытый чемпионат Европы по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, его отличительной особенностью станет то, что он состоится в двух категориях – в весе до 73 кг у мужчин и до 57 кг у женщин.

Ранее мы уже отмечали, что в соревновании примет участие трехкратный чемпион Европы Хидаят Гейдаров. Теперь же стали известные все его потенциальные соперники. Всего на ЕВРО в категории до 73 кг выступят 25 дзюдоистов.

Хидаят возглавляет список, вторым по рейтингу является Лаша Шавдатуашвили из Грузии, а третьим – итальянец Мануэль Ломбардо. Также в первую восьмерку, которая будет сеянной на чемпионате, входят Петру Пеливан (Молдова), Сальвадор Касес Роча (Испания), Игор Вандтке (Германия), Марк Христов (Болгария) и Акил Гжакова (Косово).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz