Азербайджан завоевал 34 награды за год в Мировом туре дзюдо

Авторитетный портал Judoinside привел обновил итоговую статистику выступлений дзюдоистов различных стран в Мировом туре дзюдо текущего года.

Как сообщает İdman.biz, в серию входят крупнейшие рейтинговые соревнования, включая "Мастерс", "Большой шлем", Гран-При, а также чемпионат мира. Азербайджанские дзюдоисты завоевали 34 награды Мирового тура с начала сезона - 7 золотых, 11 серебряных и 16 бронзовых.

На недавнем «Большом шлеме» в Токио наша команда отличилась трижды – чемпионом стал Хидаят Гейдаров (73 кг), а бронзу завоевали Зелим Цкаев (81 кг) и Зелим Коцоев (100 кг).

Три высших медали принес домашний «Большой шлем», где Яшар Наджафов (66 кг), Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Цкаев (81 кг) заняли первые места.

Ранее золотые медали по ходу сезона выиграли Балабей Агаев (60 кг), ставшим первым на "Большом шлеме" в Париже, Туран Байрамов (60 кг), победивший на аналогичном соревновании в Тбилиси, и Зелим Коцоев (100 кг), который стал чемпионом на «Большом шлеме" в Тель-Авиве.

В общем зачете Мирового тура наша команда идет десятой, опередив Испанию, Нидерланды, Канаду, Германию, Монголию, Великобританию, Казахстан и многие другие страны.

Лидирует Япония, имеющая на счету 29 золотую, 19 серебряных и 21 бронзовых медалей. Далее расположились спортсмены с нейтральным статусом (19-8-22), а замыкает тройку Франция (18-66-33).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz