Второй случай за 15 лет в НХЛ!

Удивительная реализация позволила "блюзменам" сохранить шансы на плей-офф в этом сезоне.

Что "Чикаго", что "Сент-Луис" находятся за чертой первой восьмёрки на Западе, однако если "Блэкхоукс" одни из первых потеряли теоретические шансы на плей-офф, то "Сент-Луис" продолжает цепляться за последнюю возможность. "Блюзмены" могли бы иметь этих шансов побольше, но аномальная история встреч с безусловно худшей командой лиги ("Сан-Хосе") усложняет и так нелёгкую ситуацию. Напомним, "Сент-Луис" дважды за последние две недели проиграл "акулам".

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", гости кошмарно начали матч, позволив убежать на третьей минуте Джордану Кайру один на один, чем форвард "Сент-Луиса" блестяще воспользовался.

А через 40 секунд он же и увеличил преимущество, опять после провала в обороне. Петр Мразек был на пути к тому, чтобы отразить первый бросок в матче, однако после кистевого броска Тони Крюга шайба вновь оказалась за спиной у чешского голкипера, после чего Петр уступил место в воротах. Арвид Сёдерблом, заменивший его, с первым броском тоже не справился: "блюзмены" расчертили прекрасную комбинацию, которую завершил Болдюк.

После этого один бывший известный блогер наверняка воскликнул бы, показывая при этом четыре пальца: "Что творится на Энтерпрайз-центре!" Хозяева забросили четыре шайбы после четырёх бросков в створ, а первый сейв в исполнении вратаря "Чикаго" пришлось ждать почти восемь минут.

НХЛ - регулярный чемпионат

11 апреля 2024, четверг.

Сент-Луис Блюз (Сент-Луис) - Чикаго Блэкхоукс (Чикаго) - 5:2

1:0 Кайру (Ледди, Хофер) – 02:04 2:0 Кайру (Саад, Бучневич) – 02:46 3:0 Крюг (Кессел, Александров) – 04:37 4:0 Болдюк (Томас, Шенн) – 06:59 4:1 Курашев (Корчински) – 28:40 5:1 Томас (Шенн, Болдюк) – 50:01 5:2 Слаггерт (Донато, Энтвистл) – 56:51

"Чикаго" в начале второго периода встрепенулся и даже создал несколько опасных моментов, но ни Бедард, ни Донато Хофера переиграть вратаря не сумели. Правда, бардак в обороне "Блэкхоукс" не прекратился, "Сент-Луис" продолжил выбегать в атаки с численным преимуществом. И из одной такой родился гол, только в ворота "Сент-Луиса": Шенн не попал по воротам в выгоднейшей позиции, после чего в контратаке "Чикаго" одну шайбу отыграл.

В третьем периоде команды обменялись шайбами и "блюзмены" спокойно довели дело до уверенной победы.

5:2 – таков итог встречи. "Сент-Луис" сокращает отрыв от зоны плей-офф до трёх очков и не теряет теоретических шансов побороться за кубок. И при этом команда установила удивительное достижение, забросив четыре шайбы после четырёх бросков по воротам. Это второй подобный случай в НХЛ за 15 лет. Три года назад подобный трюк провернул "Ванкувер" во встречи с "Эдмонтоном".

İdman.biz