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Гурбан Гурбанов оставил позади главных тренеров немецких и итальянских клубов

Азербайджанский футбол
Новости
30 Апреля 2024 16:30
Гурбан Гурбанов оставил позади главных тренеров немецких и итальянских клубов

Объявлен новый рейтинг-лист лучших главных тренеров мира.

Как сообщает İdman.biz, изменилась позиция единственного азербайджанского тренера Гурбана Гурбанова, входящего в число 500 самых влиятельных специалистов планеты.

Главный тренер "Карабаха" поднялся на 134-е место в мировом рейтинге. 52-летний специалист с 1671 очком поднялся на 4 позиции. Он оставил позади Маркуса Гисдоля («Самсунспор», Турция), Давиде Беллардини («Сассуоло», Италия), Пеллегрино Матараццо («Хоффенхайм», Германия) и Йесса Торупа («Аугсбург», Германия).

Главный тренер черногорского «Нефтчи» Миодраг Божович занимает 195-е место в списке с 1616 очками. Он сохранил свою позицию.

Отметим, что рейтинг возглавляет тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола с 2230 очками.

İdman.biz

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Дата и время игры не изменены

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