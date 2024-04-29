Хабиб Нурмагомедов эмоционально обратился к Исламу Махачеву перед боем с Порье

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к своему другу Исламу Махачеву в преддверии боя с Дастином Порье.

«33 дня до битвы. Вперёд, брат мой», - подписал фото с Махачевым Нурмагомедов.

Хабиб является одним из самых успешных бойцов в истории ММА. Многими специалистами он называется величайшим. За время карьеры в смешанных единоборствах россиянин провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта. Глава лиги не раз пробовал уговорить Нурмагомедова возобновить карьеру, но Хабиб заявлял, что решение уйти окончательное.

Напомним, UFC 302, где подерутся Махачев и Порье, состоится 1 июня. В смешанных единоборствах на счету Махачева 25 побед и одно поражение. В активе Порье 30 побед при восьми поражениях. Ещё один поединок с участием Дастина признан несостоявшимся.

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