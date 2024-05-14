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Обновлённый рейтинг UFC

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14 Мая 2024 20:39
Обновлённый рейтинг UFC

Американский промоушен UFC после турнира в минувшие выходные представил обновлённые рейтинги спортсменов. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», cогласно им российский тяжеловес Александр Волков обошёл представителя США Стипе Миочича и вышел на пятую строчку в своём дивизионе.

Из изменений стоит отметить, что Деррик Льюис после победы в поединке с Родриго Насименто поднялся на две позиции и теперь занимает 10-ю строчку.

Карлос Ульберг вошёл в топ-15 полутяжёлого веса, оказавшись сразу же на 11-й строчке, сместив со своих позиций Алонзо Менифилда, Азамата Мурзаканова и Доминика Рейеса.

В полулёгком дивизионе также произошло несколько перестановок. Гига Чикадзе (теперь девятый) обошёл Келвина Каттера, а Брайс Митчелл (теперь 11-й) поменялся позицией с Эдсоном Барбозой.

İdman.biz

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