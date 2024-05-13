Спортивная афиша недели в Баку

Объявлена ​​спортивная афиша недели города Баку.

Как сообщает İdman.biz, 13-19 мая в столице пройдут различные спортивные соревнования.

Шахматный турнир, посвященный 101-летию общенационального лидера Гейдара Алиева – 10-20 мая, 11:00 (УГИМ №11);

Рейтинговые европейские теннисные турниры, посвященные памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (12, 14, 16, 18 и старше 18 лет) – 15 апреля – 8 июня (Баку);

Чемпионат страны по бильярду среди мужчин и женщин «Пул-9» – 11-13 мая (Баку);

Международный турнир по боксу среди юношей и девушек «Кубок Гейдара Алиева-2024» – 12-19 мая (Баку);

Первенство страны по 100-клеточным шашкам (юноши 2005-2007 гг., кадеты 2008-2010 гг., юные кадеты 2011-2013 гг., надежды 2014 г. и более младшие мальчики и девочки) – 13-23 мая (Баку);

Турнир среди школьников города Баку по шахматам, посвященный памяти шехида Расима Мамедова – 15 мая, 10:00 (средняя школа №254);

Мастер-классы с чемпионом мира и Европы по Шотакан каратэ-до, тренером С.Намазовым – 15 мая, в 10:00 (школа № 233);

Шахматный турнир среди сотрудников государственных учреждений, расположенных в Хатаинском районе в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира» – 17 мая, 10:00 (РИОЭУГШИМ №3);

Летний чемпионат страны по легкой атлетике – 17-18 мая (Баку);

Золотая лига Европы по волейболу среди мужчин – I тур – 17-19 мая (Баку)

28 мая – турнир по волейболу (девушки), стритболу (юноши), шахматам (юноши и девушки), посвященный Дню Независимости – 18 мая, 11:00 (Медицинский университет);

Национальный открытый чемпионат по велоспорту «MTB Gross Country» - I этап (все категории) - 18 мая (Баку);

Кубок страны по гандболу среди мужчин и женщин – 18-30 мая (Баку);

Соревнования по гольфу среди сотрудников государственных учреждений – 19 мая (Баку);

Турнир по дзюдо, посвященный 101-летию общенационального лидера Гейдара Алиева – 19 мая, 11:00 (Сабаильский район).

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