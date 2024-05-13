13 Мая 2024
RU

Спортивная афиша недели в Баку

Другие
Новости
13 Мая 2024 20:20
Спортивная афиша недели в Баку

Объявлена ​​спортивная афиша недели города Баку.

Как сообщает İdman.biz, 13-19 мая в столице пройдут различные спортивные соревнования.

Шахматный турнир, посвященный 101-летию общенационального лидера Гейдара Алиева – 10-20 мая, 11:00 (УГИМ №11);
Рейтинговые европейские теннисные турниры, посвященные памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (12, 14, 16, 18 и старше 18 лет) – 15 апреля – 8 июня (Баку);
Чемпионат страны по бильярду среди мужчин и женщин «Пул-9» – 11-13 мая (Баку);
Международный турнир по боксу среди юношей и девушек «Кубок Гейдара Алиева-2024» – 12-19 мая (Баку);
Первенство страны по 100-клеточным шашкам (юноши 2005-2007 гг., кадеты 2008-2010 гг., юные кадеты 2011-2013 гг., надежды 2014 г. и более младшие мальчики и девочки) – 13-23 мая (Баку);
Турнир среди школьников города Баку по шахматам, посвященный памяти шехида Расима Мамедова – 15 мая, 10:00 (средняя школа №254);
Мастер-классы с чемпионом мира и Европы по Шотакан каратэ-до, тренером С.Намазовым – 15 мая, в 10:00 (школа № 233);
Шахматный турнир среди сотрудников государственных учреждений, расположенных в Хатаинском районе в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира» – 17 мая, 10:00 (РИОЭУГШИМ №3);
Летний чемпионат страны по легкой атлетике – 17-18 мая (Баку);
Золотая лига Европы по волейболу среди мужчин – I тур – 17-19 мая (Баку)
28 мая – турнир по волейболу (девушки), стритболу (юноши), шахматам (юноши и девушки), посвященный Дню Независимости – 18 мая, 11:00 (Медицинский университет);
Национальный открытый чемпионат по велоспорту «MTB Gross Country» - I этап (все категории) - 18 мая (Баку);
Кубок страны по гандболу среди мужчин и женщин – 18-30 мая (Баку);
Соревнования по гольфу среди сотрудников государственных учреждений – 19 мая (Баку);
Турнир по дзюдо, посвященный 101-летию общенационального лидера Гейдара Алиева – 19 мая, 11:00 (Сабаильский район).

İdman.biz

Новости по теме

Проект "Здоровое будущее" в Мингячевире - ФОТО
21:10
Другие

Проект "Здоровое будущее" в Мингячевире - ФОТО

В рамках проекта участники принимают участие в тренировках по футболу
Наши спортсмены завоевали в Абу-Даби 13 медалей - ФОТО
10:45
Другие

Наши спортсмены завоевали в Абу-Даби 13 медалей - ФОТО

В Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, прошел международный турнир по джиу-джитсу под названием "Abu Dhabi Grand Slam Prime"

"Это еще не конец - Рустам Иманзаде" - ФОТО
11 Мая 16:20
Другие

"Это еще не конец - Рустам Иманзаде" - ФОТО

Состоялась премьера фильма "Это еще не конец - Рустам Иманзаде"
Семинар "Спорт и экология" - ФОТО
11 Мая 14:59
Другие

Семинар "Спорт и экология" - ФОТО

Состоялся семинар на тему "Спорт и экология" для тренеров, медицинского персонала и спортсменов
Руководство Министерства молодежи и спорта посетило могилу общенационального лидера - ФОТО
10 Мая 21:52
Другие

Руководство Министерства молодежи и спорта посетило могилу общенационального лидера - ФОТО

Сегодня день памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева
Вера, Ян или Фигередо - с кем драться Альдо после триумфального возвращения? - ВИДЕО
10 Мая 19:57
Другие

Вера, Ян или Фигередо - с кем драться Альдо после триумфального возвращения? - ВИДЕО

Альдо одержал яркую победу над Мартинезом на UFC 301, пора королю Рио подобрать нового соперника

Самое читаемое

Жди меня Париж, я иду
12 Мая 12:18
Олимпиада 2024

Жди меня Париж, я иду

Мария Стадник вошла в историю современных Олимпийских игр
Акробаты выиграли золото в Болгарии
11 Мая 22:39
Гимнастика

Акробаты выиграли золото в Болгарии

Команда Азербайджана по акробатике открыла счет завоеванным наградам на турнире "Acro Cup" в Бургасе (Болгария)
Мария Стадник в Париже-2024!
11 Мая 23:55
Борьба

Мария Стадник в Париже-2024!

Мария Стадник завоевала лицензию на летние Олимпийские игры в Париже-2024
Тяжелая утрата для Марии Стадник
16:25
Борьба

Тяжелая утрата для Марии Стадник

Поэтому Мария отправилась прямиком в Украину с Мирового олимпийского квалификационного турнира, который проходил в Стамбуле, Турция