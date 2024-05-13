Фаворит в "Группе смерти"

Этим летом внимание всей Европы будет приковано к Германии. В 17-м чемпионате Европы сразятся 24 сильнейшие сборные континента. До начала турнира, который продлится с 14 июня по 14 июля, осталось 32 дня.

İdman.biz продолжает презентацию участников ЕВРО-2024. На этой неделе мы рассмотрим команды группы Б. Главным фаворитом «группы смерти» является Испания.

«Красная фурия»

Сборная Испании примет участие в чемпионате Европы в 12-й раз. Трехкратные чемпионы континента, пиренейцы, являются совместными рекордсменами с Германией по количеству титулов. Но «Красная фурия» вошла в историю соревнований, добившись того, чего не смог никто другой. Испания - единственная команда, выигравшая чемпионат дважды подряд. Победитель ЕВРО-2008 и ЕВРО-2012 защитил свой титул в лучший период своей истории. Представитель того «золотого поколения» - 38-летний Хесус Навас один из кандидатов в команду, которую отправят в Германию.

Тяжелый старт, легкий финиш

Как и ожидалось, сборная Испании завершила отборочный этап победителем группы. Уже было ясно, что Норвегия и Шотландия не смогут серьезно противостоять подопечным Луиса де ла Фуэнте. Правда, визит в Шотландию во II туре обернулся неожиданным поражением. Но это была первая и последняя потеря очков Испании. Команда, одержавшая 7 побед, получила путевку в Германию первой в группе А.

Фаворит без бомбардира

Испания, которая на протяжении нескольких лет была в числе фаворитов на всех соревнованиях, в которых принимала участие, поедет на ЕВРО-2024 в погоне за титулом. Правда, было немало тех, кто думал, что после смены поколений команда ослабнет. Но «Красная фурия», которая является сильнейшей в Европе, выиграв последнюю Лигу Наций, стремится повторить тот же успех в Германии. Тот факт, что Испания, у которой практически нет проблем с подбором игроков, попала в групповой этап с Италией и Хорватией, пиренейцев не пугает. Команда является фаворитом не только в группе, но и на ЕВРО-2024. Единственная проблема испанцев в том, что у них уже много лет нет «ударной ноги». Ни Альваро Мората, ни другие не могут быть использованы в качестве настоящего центрального нападающего. Но испанцы привыкли одерживать победы без нападающего с гегемонией в центре поля.

Матчи сборной Испании в группе:

15 июня. Испания - Хорватия

20 июня. Испания - Италия

24 июня. Албания - Испания

Отметим, что встречи группы Б пройдут в 6 разных городах - Берлине, Дортмунде, Гамбурге, Гельзенкирхене, Дюссельдорфе и Лейпциге.

Вугар Хейруллаев

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