Сборная Азербайджана завоевала еще 7 медалей на чемпионате Европы - ФОТО

В сербском Нови-Саде состоялся чемпионат Европы среди молодых и юных самбистов.

По информации, предоставленной İdman.biz Федерацией самбо Азербайджана, наша сборная завоевала на соревнованиях 7 медалей.

Молодые спортсмены завоевали три (2 серебряные и 1 бронзовая) медали, а юниоры - четыре (все - бронзовые). Среди молодых Ниджат Рагимов (64 кг) завоевал серебро, Худабахиш Алиев (71 кг), Пюнхан Гоюшов (79 кг), а также среди юниоров Исмаил Алипанахов (53 кг), Ниджат Сулейманлы (64 кг), Роман Гараев (79 кг) и Гаджибаба Имамалиев (+98 кг) - бронзовую медали.

Всего на чемпионате Европы сборная Азербайджана по самбо завоевала 10 медалей (1 золотую, 1 серебряную, 8 бронзовых).

Отметим, что до этого Эльвин Багиров (64 кг) завоевал золотую медаль, Ниджат Мамедли (58 кг) и Расул Айдамиров (98 кг) - бронзовые.

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