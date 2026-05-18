Тбилисский Евро-2026: самбисты Азербайджана возвращаются домой с тремя наградами

В столице Грузии завершилось европейское первенство по самбо. Как сообщает İdman.Biz, второй соревновательный день принес национальной команде Азербайджана еще две награды.

В весовой категории до 88 кг на вторую ступень пьедестала почета поднялся Адиль Адильзаде, завоевавший серебряную медаль, а Сахиб Бабаев (58 кг) замкнул тройку лучших, взяв "бронзу".

Напомним, что первую медаль в копилку сборной добавил Мирфаттах Сеидалиев (64 кг), который также удостоился бронзовой награды.

В итоге азербайджанская сборная завершила свое выступление на чемпионате Европы с тремя медалями в активе: одной серебряной и двумя бронзовыми.