26 Марта 2026
RU

Азербайджанский самбист завоевал "бронзу" на международном турнире

Самбо
Новости
25 Марта 2026 22:57
13
Азербайджанский самбист Эльвин Багиров стал бронзовым призером международного турнира "Кубок Основоположникам самбо", который проходит в Москве.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен выступал в весовой категории до 71 кг и сумел завоевать бронзовую медаль соревнований.

Отметим, что турнир проходит с 23 по 26 марта в столице России и собрал сильнейших самбистов из разных стран. Азербайджан на соревнованиях представлен командой из семи спортсменов: Сахиб Бабаев (58 кг), Мирфаттах Сеидалиев (64 кг), Эльвин Багиров (71 кг), Риджад Надиров (79 кг), Адиль Адильзаде (88 кг), Агани Мамедов (98 кг) и Магоммед Мамедзаде (+98 кг).

Сборную Азербайджана на турнире возглавляет главный тренер Вахид Тарвердиев.

İdman.Biz
Тэги:

